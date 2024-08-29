Утверждения об «этнических чистках» в Карабахе не подтверждены выводами международных организаций – МИД РФ

Трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по-прежнему составляют основу армяно-азербайджанского примирения, и альтернативы им нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа на брифинге, отвечая на вопрос: «Если Москва считает трехстороннее заявление от 9 ноября все еще действующим — как она видит решение вопроса возвращения армянского населения в Нагорный Карабах?».

При этом он указала, что в Армении на официальном уровне не было заявлений об отказе этих договоренностей.

Что касается вопроса возвращения армян в Карабах, то Захарова высказалась следующим образом: «По поводу Вашего вопроса о том, как Россия видит решение вопроса о возвращении армянского населения на свою историческую родину – в Нагорный Карабах. А как это видит Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян? Есть у него на этот счет какая-либо развернутая программа? С удовольствием с ней бы ознакомилась и прокомментировала.

Видела программу азербайджанской стороны по возвращению туда населения. Почему Вы спрашиваете представителя другого государства о нашем видении? Россия побуждает стороны к решению этого вопроса. Но без реализации трехсторонних договоренностей сделать это сложно».

По ее словам, «указанные договоренности охватывают все ключевые треки нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая выработку мирного договора, делимитацию и демаркацию границы, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, развитие контактов по линии гражданского общества». «Попытки поставить их под сомнение весьма опасны. Это создало бы вакуум взаимных обязательств сторон в условиях сохраняющейся неурегулированности двусторонних отношений», - подчеркнула Захарова.

По поводу употребления армянским журналистом выражения «этнических чисток в Карабахе, то Захарова указала, что это утверждение не нашло своего отражения в заключениях международных организаций.

«Полгода назад мы уже беседовали на тему этнических чисток. Я тогда спрашивала о наличии каких-либо выводов, сделанных представителями международных организаций, которые признаются Арменией. Вы не привели ни одного решения или оценки на эту тему, вышедшей «из-под пера» международных организаций или экспертов. Если сейчас они у Вас есть, то поделитесь ими со мной», - заметила Захарова.