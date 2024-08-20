Ужесточены обвинения всем фигурантам дела Abzas media

19 августа четверым журналистам издания Abzas Media были предъявлены новые отягчающие обвинения: директору Ульви Гасанлы, главному редактору Севиндж Вагифгызы, журналистке Эльнаре Гасымовой и журналисту-расследователю Хафизу Бабалы.

По словам адвокатов, обвинения касаются следующих статей УК: 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов).

Эти обвинения караются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова отказались подписать обвинительное заключение.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены и другим фигурантам дела Abzas Media: заместителю директора Магомеду Кекалову, журналистке Наргиз Абсаламовой и экономисту Фариду Мехрализаде.

Директор издания Ульви Гасанлы был арестован 20 ноября прошлого года. В тот же день в ходе обыска в офисе Abzas Media было обнаружено 40 тысяч евро.

20 ноября был арестован заместитель директора Магомед Кекалов, а 21 ноября – Севиндж Вагифгызы. Позднее были арестованы сотрудники издания Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова и журналист-расследователь Хафиз Бабалы. 30 мая в той же связи был задержан экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).

Журналисты отвергли все обвинения, заявив, что подвергаются преследованию за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на независимые СМИ.

Правозащитники признают арестованных по делу Abzas Media политзаключенными.