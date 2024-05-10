В Алматы проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении

10 мая в Алматы при посредничестве МИД Казахстана началась двухдневная встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Согласно сообщениям местных СМИ, вначале министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу выразил уверенность, что переговоры помогут установлению прочного мира на Южном Кавказе.

"Казахстан готов беспристрастно выполнять миссию добрых услуг в формате "гуд офиса", не претендуя на роль посредника, сказал он.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для переговоров.

"В первую очередь хотел бы выразить благодарность казахстанской стороне, лично Президенту Казахстана за его инициативу провести очередной раунд переговоров между делегациями двух стран», - сказал он.

"В последний раз делегации встречались более двух месяцев тому назад в Берлине. С момента последней встречи между сторонами произошел обмен комментариями по проекту мирного соглашения, а также дополнительно прошел обмен документами, отражающими позиции сторон.

Важным элементом является подписанный 19 апреля протокол о начале делимитации участка армяно-азербайджанской государственной границы.

За это время проведен большой объем работы, совместными усилиями осуществлено разминирование участков госграницы, уточнены географические координаты и завершается установка пограничных столбов. Мы придаем этому процессу очень большое внимание и готовы продолжать работу", - сказал Байрамов.

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян напомнил, что именно в Алматы в 1991 году была подписана Алма-атинская декларация. Тогда 11 бывших советских республик признали, что административные границы между признаются как межгосударственные границы независимых государств, сказал он.

"Процесс делимитации между двумя государствами должен проходить на основе этого политического документа.

Мы думаем, что не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, нам стоит разблокировать все транспортные коммуникации в регионе с пониманием, что все транспортные инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят", - сказал он.

После приветственных слов главы МИД Азербайджана и Армении приступили к закрытым переговорам.

МИД Казахстана не будет публиковать сообщение об итогах встречи. Выход министров к прессе также не ожидается.