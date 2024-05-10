Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову
Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову
Бакинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналистки Эльнары Гасымовой, обвиняемой в контрабанде по делу Abzas Media.
Об этом Turan сообщил муж журналистки Ниджат Амирасланов.
По его словам, Гасымова сама принимала участие в процессе.
«Эльнара еще раз сказала, что обвинение сфабриковано и истинной причиной ее ареста стали ее антикоррупционные расследования вместе с коллегами», - сказал Амирасланов.
Гасымова была арестована 15 января по обвинению в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК.
По этому же делу с ноября прошлого года арестованы еще 5 журналистов и медиаработников.
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