Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову

Бакинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналистки Эльнары Гасымовой, обвиняемой в контрабанде по делу Abzas Media.

Об этом Turan сообщил муж журналистки Ниджат Амирасланов.

По его словам, Гасымова сама принимала участие в процессе.

«Эльнара еще раз сказала, что обвинение сфабриковано и истинной причиной ее ареста стали ее антикоррупционные расследования вместе с коллегами», - сказал Амирасланов.

Гасымова была арестована 15 января по обвинению в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК.

По этому же делу с ноября прошлого года арестованы еще 5 журналистов и медиаработников.