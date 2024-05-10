  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear140 C
  • Суббота, 11 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову

Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил под стражей журналистку Эльнару Гасымову

Бакинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест журналистки Эльнары Гасымовой, обвиняемой в контрабанде по делу Abzas Media.

Об этом Turan сообщил муж журналистки Ниджат Амирасланов.

По его словам, Гасымова сама принимала участие в процессе.

«Эльнара еще раз сказала, что обвинение сфабриковано и истинной причиной ее ареста стали ее антикоррупционные расследования вместе с коллегами», - сказал Амирасланов.

Гасымова была арестована 15 января по обвинению в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК.

По этому же делу с ноября прошлого года арестованы еще 5 журналистов и медиаработников.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей