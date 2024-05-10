Посол США встретился с Губадом Ибадоглу
Посол США встретился с Губадом Ибадоглу
10 мая посол США в Азербайджане Марк Либби встретился с доктором Губадом Ибадоглу, которому недавно изменили меру пресечения на домашний арест. Соединенные Штаты приветствовали изменение меры пресечения Ибадоглу, как гуманитарный жест и продолжают призывать к его скорейшему освобождению. Об этом говорится в сообщении посольства США в Баку.
Политика
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