Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV
Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV
10 мая в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Рамиля Бабаева, арестованного по делу Toplum TV. По словам адвоката Гюнай Исмаиловой, жалоба подана на решение Хатаинского районного суда, который отклонил ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест. Апелляционный суд также не удовлетворил жалобу.
Рамиль Бабаев был задержан 6 марта по статье 206.3.2 (контрабанда) УК.
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