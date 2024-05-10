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(6 часов назад)
Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV

Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV

10 мая в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Рамиля Бабаева, арестованного по делу Toplum TV.   По словам адвоката Гюнай Исмаиловой, жалоба подана на решение Хатаинского районного суда, который отклонил ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест. Апелляционный суд также не удовлетворил жалобу.

Рамиль Бабаев был задержан 6 марта по статье 206.3.2 (контрабанда) УК.

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