Апелляционный суд не освободил арестованного по делу Toplum TV

10 мая в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Рамиля Бабаева, арестованного по делу Toplum TV. По словам адвоката Гюнай Исмаиловой, жалоба подана на решение Хатаинского районного суда, который отклонил ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест. Апелляционный суд также не удовлетворил жалобу.

Рамиль Бабаев был задержан 6 марта по статье 206.3.2 (контрабанда) УК.