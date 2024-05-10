Азербайджан был представлен на IV заседании Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств

Руководство «Ассоциации банков Азербайджана» (АБА) приняло участие в IV заседании Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств, организованном «Ассоциацией банков Узбекистана», состоявшемся в столице этой страны Ташкенте.

Информацию об этом опубликовало ABA.

Согласно информации, в рамках мероприятия прошла конференция на тему "Финансовые тренды - финтех и банки, борьба с мошенничеством, популяризация исламского банкинга". На конференции выступил президент АБА Закир Нуриев. По его словам, организация очередного мероприятия, на котором ассоциации банков тюркского мира соберутся вместе в такой короткий период времени, показывает высокую важность, придаваемую этому союзу.

«Банки и финансовый сектор в целом являются локомотивом экономики, и их объединение решительно поддерживает достижение и направление значительного прогресса в экономике. Совместная деятельность турецких банковских сообществ также позволит еще больше укрепить экономические связи между странами. Как Совет банковских ассоциаций тюркоязычных государств, в том числе АБА, мы будем постоянно поддерживать это сотрудничество. Как я уже отметил, азербайджанские банки продолжают свое развитие как локомотив азербайджанской экономики. Это развитие проявляется как в количестве и качестве, так и в цифровизации», - сказал З.Нуриев.

Совет банковских ассоциаций тюркоязычных государств создан 4 ноября 2022 года с целью углубления существующих отношений с тюркоязычными государствами с экономической точки зрения и расширения на этой основе связей между финансовой и банковской системами. II заседание Совета состоялось 13 июня 2023 года в Баку.