В Анталье продолжаются спасработы на канатной дороге

Эвакуация застрявших в воздухе людей продолжается. Вчера вечером сорвалась одна из кабин канатной дороги на турецком курорте Анталья. При этом, погиб один человек , семеро тяжело ранены.

В воздухе зависли 184 человека , их эвакуируют 7 вертолетов и 543 спасателей. На данный момент спасена только половина застрявших.

