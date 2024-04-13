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(9 часов назад)
В Анталье продолжаются спасработы на канатной дороге

В Анталье продолжаются спасработы на канатной дороге

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Анталье продолжаются спасработы на канатной дороге

Эвакуация застрявших в воздухе людей продолжается. Вчера вечером сорвалась одна из кабин канатной дороги  на турецком курорте Анталья. При этом, погиб один человек , семеро  тяжело ранены.

В воздухе зависли 184 человека , их эвакуируют 7 вертолетов и 543 спасателей. На данный момент спасена только половина застрявших.

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