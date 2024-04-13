Состояние здоровья Губада Ибадоглу продолжает ухудшаться

Состояние здоровья, содержащегося под арестом оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу остается тяжелым, сообщил его брат Галиб Байрамов.

По его словам, у Ибадоглу уровень сахара в крови продолжается высоким. Так, в ходе последнего измерения спустя два часа после еды, уровень сахара в крови политика составлял 369 ммоль/л., то есть более чем 2 раза больше допустимой нормы.

После этого, тюремный врач поменял лечение, назначив новые лекарства и отменив ряд других препаратов.

Уровень сахара повышается несмотря на введение Ибадоглу максимальной дозы инсулина – 30 единиц.

Лечение не имеет результатов, поскольку Ибадоглу содержится в СИЗО, в условиях отсутствия прогулок на свежем воздухе, постоянного стресса. Высокий уровень сахара в крови вызвал у Ибадоглу наряду с другими побочными проблемами также полиневропатию – повреждение нервных окончаний. Это вызывает у него жжение, онемение в руках и ногах, вялость, сказал Байарамов после телефонного разговора с братом 12 апреля.

Получить комментарии в главном медицинском управлении Минюста не удалось.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.