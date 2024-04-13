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(9 часов назад)
В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков

В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков

В воскресенье, 14 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +7 +12°, днем +16 +21°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана

По районам также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в высокогорье  – снег.

 Местами  синоптики прогнозируют туман, подует  умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +8 +13°, днем +20 +25°. В горах ночью ожидается  +2 +6°, днем +6 +10°.

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