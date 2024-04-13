В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков
В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков
В воскресенье, 14 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует юго-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +7 +12°, днем +16 +21°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана
По районам также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в высокогорье – снег.
Местами синоптики прогнозируют туман, подует умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +8 +13°, днем +20 +25°. В горах ночью ожидается +2 +6°, днем +6 +10°.
Общество
-
- 12 апрель 2024, 15:23
Два человека пострадали в результате взрыва мины в Агдамском районе. Об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA (Агентство по разминированию).
-
- 12 апрель 2024, 14:22
В субботу, 13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует северо-западный ветер, который днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью +7 +11°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.
-
- 12 апрель 2024, 14:13
Сегодня день, когда Росcия отмечает советский праздник - День космонавтики, приуроченный к первому полету человека в Космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин произнес историческое «Поехали!» и шагнул в космическое пространство.
-
- 11 апрель 2024, 14:23
В пятницу, 12 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточным.
Написать отзыв