В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков

В воскресенье в Баку будет тепло и без осадков

В воскресенье, 14 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +7 +12°, днем +16 +21°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана

По районам также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в высокогорье – снег.

Местами синоптики прогнозируют туман, подует умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +8 +13°, днем +20 +25°. В горах ночью ожидается +2 +6°, днем +6 +10°.