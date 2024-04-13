Президент Казахстана выступает за развитие регионального транспорта и мир на Южном Кавказе

В эксклюзивном интервью Арменпресс в преддверии своего официального визита в Армению 15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о большой заинтересованности своей страны в укреплении транспортной инфраструктуры в регионе Южного Кавказа, подчеркнув ее ключевую роль в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) и выступив за мир между Азербайджаном и Арменией.

Токаев отметил значительные успехи Казахстана в развитии транспортной инфраструктуры за последние 15 лет, что позволило позиционировать страну как жизненно важный транзитный узел, соединяющий Европу и Азию. Располагая 13 транспортными коридорами, в том числе 5 железнодорожными и 8 автомобильными маршрутами, проходящими через Казахстан, страна стала ключевым звеном в континентальных транспортных сетях.

Центральное место в транспортной стратегии Казахстана занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), по которому в 2023 году объем грузоперевозок увеличился на 65% и составил 2,8 млн тонн. Примечательно, что экспорт казахстанской продукции вырос в 2,5 раза, что свидетельствует о растущем интересе европейских компаний к Транскаспийскому маршруту.

Для оптимизации операций и повышения эффективности железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии создали совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd, целью которого является объединение логистических услуг и тарифной политики.

Президент Казахстана подчеркнул растущее значение Южного Кавказа в транспортной сети Евразии, высоко оценив инициативу Армении "Перекресток мира" и выступив за всестороннее изучение ее интеграции в региональные логистические структуры.

Помимо экономических последствий, Токаев подчеркнул роль транспортного сообщения в содействии региональной интеграции и прочному миру. Он подчеркнул важность взаимных договоренностей между заинтересованными сторонами для разблокирования каналов связи, способствуя тем самым экономическому процветанию и стабильности на Южном Кавказе.

Касаясь усилий по установлению мира в регионе, Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана международному праву и принципам, закрепленным в Уставе ООН. Он подчеркнул центральную роль ООН в сохранении глобального мира и выступил за дипломатический диалог для урегулирования конфликтов, в том числе касающихся территориальной целостности.

Выразив заинтересованность Казахстана в армяно-азербайджанских отношениях, Токаев подчеркнул, что его страна поддерживает скорейшее заключение мирного договора между двумя странами. Являясь сторонником миротворческих инициатив, Казахстан готов активизировать усилия для мирного и стабильного развития региона.