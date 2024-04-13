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(9 часов назад)
НСДС назначил на 21 апреля митинг
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

НСДС назначил на 21 апреля митинг

Национальный совет демократических сил (НСДС) назначил на 21 апреля митинг с требованием проведения демократических парламентских выборов, освобождения политзаключенных, борьбы с коррупцией, решения социальных и экономических проблем.

Об этом сообщил глава НСДС, профессор Джамиль Гасанли.

Акцию предполагается провести 21 апреля в 15.00 в одном из предлагаемых оппозицией мест – площадью перед станцией метро «28 мая»,  перед станцией метро «Нариманов» и на стадионе «Мехсул».

15 апреля НСДС официально уведомит Исполнительную власть Баку о проведении акции.

Если власти откажутся согласовать акцию, то НСДС примет решение в соответствии с ситуацией, сказал Гасанли.

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