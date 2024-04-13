НСДС назначил на 21 апреля митинг
Национальный совет демократических сил (НСДС) назначил на 21 апреля митинг с требованием проведения демократических парламентских выборов, освобождения политзаключенных, борьбы с коррупцией, решения социальных и экономических проблем.
Об этом сообщил глава НСДС, профессор Джамиль Гасанли.
Акцию предполагается провести 21 апреля в 15.00 в одном из предлагаемых оппозицией мест – площадью перед станцией метро «28 мая», перед станцией метро «Нариманов» и на стадионе «Мехсул».
15 апреля НСДС официально уведомит Исполнительную власть Баку о проведении акции.
Если власти откажутся согласовать акцию, то НСДС примет решение в соответствии с ситуацией, сказал Гасанли.
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