Армения и Казахстан укрепляют экономические связи на фоне призывов к деполитизации Евразийского экономического союза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в недавнем интервью газетам "Эгемен Казахстан" и "Казахстанская правда" подчеркнул экономическую природу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), призвав воздержаться от любых попыток политизировать союз. Интервью было приурочено к визиту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Армению 15 апреля.

Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС действует без политической или геополитической повестки дня, и это мнение разделяют как Армения, так и Казахстан. Он предостерег от ограничения торговли и интеграции по политическим мотивам, подчеркнув важность соблюдения фундаментальных принципов единства.

И Армения, и Казахстан придают приоритетное значение соблюдению норм международного права, включая признание государственного суверенитета и территориальной целостности, а также уважение национальных границ. Их общая приверженность диверсификации экономики и транзитного потенциала укрепляет их согласованность по ключевым международным вопросам.

Экономическое сотрудничество между двумя странами выходит за рамки традиционных секторов, таких как пищевая промышленность, ювелирное дело и фармацевтика, с акцентом на инновационные технологии и совместные предприятия, такие как совместные стартапы и проекты в области приборостроения.

Пашинян высоко оценил недавний армяно-казахстанский бизнес-форум в Ереване, на котором обсуждались вопросы диверсификации транспортных маршрутов и изучения новых экспортно-импортных и транзитных операций. Ожидая ощутимых результатов от этих усилий, он подчеркнул потенциал армянского проекта "Перекресток мира", направленного на расширение логистических возможностей региона при уважении национального суверенитета и равенства.