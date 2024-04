Antalyada kanat yolunda xilasetmə işləri davam edir

Havada qalan adamların evakuasiyası davam edir. Dünən axşam Türkiyənin Antalya şəhərində kanat xəttinin kabinələrindən biri qırılıb. Bir nəfər ölüb, yeddi nəfər ağır yaralanıb.

184 nəfər havada asılı vəziyyətdə qalıb, 7 vertolyot və 543 xilasedici onları evakuasiya edir. Hazırda zərərçəkənlərin yalnız yarısı xilas edilib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video