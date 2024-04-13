Суд продлил срок ареста активиста М.Оруджева
Суд продлил срок ареста активиста М.Оруджева
Сураханский районный суд Баку продлил еще на 2 месяца срок предварительного заключения члена альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Мохйаддина Оруджева. При этом, суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у активиста, сообщили его близкие.
По их словам, во время административного ареста в октябре 2023 г. Оруджев подвергся пыткам, после чего у него возникли проблемы с почками.
После освобождения молодому человеку было назначено лечение, однако оно было прервано из-за нового ареста.
В настоящее время, боли в почках усилились, однако Оруджеву отказывают в госпитализации даже в лечебное учреждение пенитенциарной службы.
Решение об продлении срока ареста будет обжаловано.
*Оруджев был арестован 13 декабря 2023 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ст. 234.4.3 УК Азербайджана). Ранее, в октябре 2023 г. он был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.
После освобождения Оруджев заявил, что настоящей причиной его ареста является критика властей в социальных сетях. Он пожаловался также на избиение и бесчеловечное обращение в полиции.
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