Международные суд ООН рассмотрит взаимные иски Азербайджана и Армении
Международные суд ООН рассмотрит взаимные иски Азербайджана и Армении
В Международном суде ООН состоятся слушания по взаимным искам Армении и Азербайджана относительно нарушения Конвенции о запрещении расовой дискриминации по всех ее формах.
Иск Армении будет рассматриваться 15–22 апреля, а Азербайджана – 22-26 апреля, сообщается на сайте Международного суда.
Армения возбудила иск против Азербайджана 16 сентября 2021 г., Азербайджан обратился с жалобой на Армению 21 апреля 2023 г.
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