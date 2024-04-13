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(9 часов назад)
Международные суд ООН рассмотрит взаимные иски Азербайджана и Армении

Международные суд ООН рассмотрит взаимные иски Азербайджана и Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Международные суд ООН рассмотрит взаимные иски Азербайджана и Армении

В Международном суде ООН состоятся слушания по взаимным искам Армении и Азербайджана относительно нарушения Конвенции о запрещении расовой дискриминации по всех ее формах.

Иск Армении будет рассматриваться 15–22  апреля, а Азербайджана – 22-26 апреля, сообщается на сайте Международного суда.

Армения возбудила иск против Азербайджана 16 сентября 2021 г., Азербайджан обратился с жалобой на Армению 21 апреля 2023 г.

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