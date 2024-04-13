Федерация борьбы Азербайджана отвергло обвинения Франка Чамизо

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением, в котором отвергло обвинения итальянского борца Франка Чамизо в связи с итогами недавнего Европейского олимпийского квалификационного турнира в Баку.

Отметим, что на этих соревнованиях, где разыгрывалась лицензии на Олимпийские игры, Чамизо в финальной схватке в весовой категории до 74 кг проиграл азербайджанскому борцу Турану Байрамову. Однако Чамизо и его тренеры выразили недовольство решением судей, которые в конце поединка не засчитали его прием, зафиксировав истечение времени схватки.

«Не смирившись с поражением, Чамизо выдвинул серьезное обвинение: без каких-либо доказательств он стал утверждать, что за поражение в матче ему якобы предлагали взятку в размере 300 тысяч долларов США», - отмечает Федерации борьбы Азербайджана.

В сообщении указывается, что Объединенный мир борьбы (UWW) уже начал расследование судейства данного поединка, и ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни. В соответствии с принципом Duty to report, Чамизо обязан был немедленно зафиксировать в протоколе протеста факт предложения взятки. Теперь ему необходимо либо доказать свое утверждение, либо заявить о его необоснованности, далее указывается в пресс-релизе Федерации борьбы Азербайджана.

«Федерация борьбы Азербайджана примет юридические меры в отношении обвинений, выдвинутых Чамизо, и официально обратится во Всемирный союз борьбы для разрешения данного вопроса", - говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана.

Отметим, что на прошедшем 5-7 апреля лицензионном турнире азербайджанские атлеты завоевали все 6 разыгрываемых путевок на Олимпиаду-2024 в Париже по вольной борьбе.