Международный арбитраж приступил к рассмотрению иска Азербайджана против Армении

Во Дворце мира в Гааге 12 апреля начался судебный процесс по иску Азербайджана против Армении в рамках межгосударственного арбитража в соответствии c Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Арбитражный процесс был инициирован Азербайджаном 18 января 2023 года на основании имеющихся многочисленных доказательств широкомасштабного разрушения окружающей среды со стороны Армении в ходе 30-летней незаконной оккупации территорий страны, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

После освобождения своих территорий в 2020 году Азербайджан выявил вопиющие доказательства того, что Армения разрушила окружающую среду и не защищала ее.

«Эти шаги Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и видам на наших территориях, привели к истощению природных ресурсов, а также уничтожили существующее биоразнообразие», - говорится в пресс-релизе.

Экологически безответственная и незаконная строительная и горнодобывающая деятельность Армении в лесных массивах, а также в заповедниках, широкомасштабная вырубка лесов и загрязнение поставили под угрозу более 500 видов живой природы в Азербайджане.

Армения продолжает наносить ущерб биоразнообразию и живой природе на азербайджанских территориях, загрязняя трансграничные реки, далее отмечено в сообщении МИД.

В рамках арбитража Азербайджан обратился к трибуналу с просьбой положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции со стороны Армении и потребовать полной выплаты компенсации за разрушение окружающей среды.