Перестрелка на границе Товуза
Перестрелка на границе Товуза
13 апреля около 08:30 армянские подразделения обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.
Азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
В свою очередь, военное ведомство Армении опровергает информацию о перестрелке.
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