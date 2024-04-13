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(9 часов назад)
Перестрелка на границе Товуза

Перестрелка на границе Товуза

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Перестрелка на границе Товуза

13 апреля около 08:30 армянские подразделения обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.
Азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

В свою очередь, военное ведомство Армении опровергает информацию о перестрелке.

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