Перестрелка на границе Товуза

Сураханский районный суд Баку продлил еще на 2 месяца срок предварительного заключения члена альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Мохйаддина Оруджева. При этом, суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у активиста, сообщили его близкие.