Обстреляны азербайджанские позиции в Дашкесане – минобороны

Объединенная международная федерация борьбы получила официальную жалобу от Федерации борьбы Италии по поводу полуфинала в весе 74 кг на Европейском отборочном турнире в Баку, 7 апреля, между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан).