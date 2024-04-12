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(7 часов назад)
Обстреляны азербайджанские позиции в Дашкесане – минобороны
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обстреляны азербайджанские позиции в Дашкесане – минобороны

12 апреля примерно в 16:50 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, сообщила пресс -служба Минобороны Азербайджана.

Военное ведомство Армении опровергло эту информацию.

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