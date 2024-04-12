Влияние роста цен на золото на Азербайджан зависит от "черного золота" – экономисты
Влияние роста цен на золото на Азербайджан зависит от "черного золота" – экономисты
12 апреля 2024 года мировые цены на золото взлетели до беспрецедентного уровня, впервые в истории превысив 1031,1 доллара за 2 унции (400 граммов). Этот всплеск знаменует собой ошеломляющий 25-процентный рост за последние шесть месяцев, вызвав как интригу, так и беспокойство среди экономистов по всему миру.
Экономист Натиг Джафарли в беседе с Радио Азадлыг считает резкий скачок цен на золото предвестником надвигающегося экономического кризиса. Джафарли утверждает, что исторически рост цен на золото предвещал неспокойные времена на финансовых рынках. Он объясняет: "Поскольку золото считается надежным убежищем, инвесторы обращаются к нему как к средству защиты своих активов в периоды серьезных кризисов".
Опасения Джафарли усиливаются из-за уязвимости Азербайджана перед глобальными экономическими колебаниями, в первую очередь из-за его сильной зависимости от экспорта энергоносителей. Поскольку примерно 90 процентов экспорта составляют энергоносители, экономика страны остро реагирует на спады на мировых рынках нефти. Джафарли предупреждает, что любые экономические трудности на мировой арене могут привести к снижению спроса на нефть, что усугубит экономические проблемы Азербайджана.
Более того, Джафарли подчеркивает недостаточную экономическую готовность Азербайджана, объясняя это упущенным временем и возможностями в 2000-х годах. Он призывает правительство принять активные меры для смягчения возможных последствий, выступая за налоговые льготы и реформы регулирования для стимулирования экономической активности.
Вопреки мрачному прогнозу Джафарли, член комитета Милли Меджлиса по экономике, промышленности и бизнесу Вугар Байрамов дает более оптимистичную оценку. Байрамов объясняет резкий рост спроса на золото поиском инвесторами более безопасных путей инвестирования после геополитической напряженности, такой как российско-украинский конфликт. Он преуменьшает опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии, ссылаясь на устойчивые тенденции роста и управляемый уровень инфляции.
Байрамов утверждает, что Азербайджан остается относительно защищенным от внешних экономических потрясений, чему способствуют высокие цены на нефть марки Brent, колеблющиеся в районе 90 долларов за баррель. Он подчеркивает, что текущие цены на нефть пока не препятствуют росту валютных поступлений страны, что подтверждает уверенность в достижении прогнозируемых бюджетных показателей на 2024 год.
Однако Байрамов признает хрупкость глобального экономического ландшафта, признавая потенциальное возникновение рисков на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Он подчеркивает важность мониторинга динамики нефтяного рынка в свете роста цен на золото, признавая ключевую роль нефтяных доходов в экономической стабильности Азербайджана.
Хотя экономисты расходятся в своих оценках последствий резкого роста цен на золото, ясно одно: мировая экономика стоит на перепутье, балансируя между ростом и неопределенностью. По мере того как директивные органы будут ориентироваться в этой сложной ситуации, разумное использование экономических рычагов будет иметь решающее значение для обеспечения национального процветания в условиях меняющейся глобальной динамики.
Экономика
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