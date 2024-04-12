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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Международная федерация борьбы проверит жалобу итальянца на нечестное судейство в Баку

Объединенная международная федерация борьбы получила официальную жалобу от Федерации борьбы Италии по поводу полуфинала в весе 74 кг на Европейском отборочном турнире в Баку, 7 апреля, между Франком Чамизо (Италия) и Тураном Байрамовым (Азербайджан). Об этом говорится в сообщении на сайте Федерации.

«Международная федерация борьбы неуклонно следит за честностью борьбы и уже получила отчет от судейского корпуса, а также судейских делегатов соревнований. Все действия в схватках, судейские решения будут тщательно и независимо рассмотрены, чтобы определить всю ответственность и принять соответствующие санкции. 

Все другие заявления, сделанные вокруг этого поединка, и честность всех вовлеченных лиц также будут расследованы»,- сказано в сообщении 

Напомним, что поединок в полуфинале в категории до 74 кг. завершился со счетом 8:8, Судьи отдали победу Байрамову и завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже. 

Чамизо обвинил судей в необъективности, а также представителей Азербайджана, которые предложили ему 300 тысяч долларов, чтобы он проиграл Байрамову. После того, как он отказался от взятки, организаторы турнира подкупили судей, утверждает Чамизо.
 

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