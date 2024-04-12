Два человека пострадали в результате взрыва мины в Агдаме

Два человека пострадали в результате взрыва мины в Агдаме

Два человека пострадали в результате взрыва мины в Агдамском районе. Об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA (Агентство по разминированию).

Инцидент произошел 12 апреля на территории, освобожденного от оккупации села Алиагалы Агдамского района недалеко от бывшей линии соприкосновения.

Согласно пресс-релизу, Багиров Мирфаттах Багир оглу (1965 г.р.) и Теймуров Хагани Аллахверди оглу (1973 г.р.) подорвались на противопехотной мине на территории, не очищенной от мин.

Оба получили травмы ноги, по факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

МВД, Генеральная прокуратура и ANAMA вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не входить на заминированные территории.