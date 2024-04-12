Хикмет Гаджиев встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

Хикмет Гаджиев встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сегодня встретился с представителями Комитета по политике и безопасности Европейского Союза.

Об этом он написал на своем официальном аккаунте в социальной сети "Х".

"У нас состоялась всесторонняя и углубленная дискуссия с делегацией Комитета по политике и безопасности Европейского союза на уровне постоянных представителей/послов стран ЕС. Благодарен председателю комитета, заместителю политического директора Дельфине Пронк за совместное проведение встречи", - подчеркнул Гаджиев.