Хикмет Гаджиев встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС
Хикмет Гаджиев встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС
Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сегодня встретился с представителями Комитета по политике и безопасности Европейского Союза.
Об этом он написал на своем официальном аккаунте в социальной сети "Х".
"У нас состоялась всесторонняя и углубленная дискуссия с делегацией Комитета по политике и безопасности Европейского союза на уровне постоянных представителей/послов стран ЕС. Благодарен председателю комитета, заместителю политического директора Дельфине Пронк за совместное проведение встречи", - подчеркнул Гаджиев.
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