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(7 часов назад)
Хикмет Гаджиев  встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

Хикмет Гаджиев  встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хикмет Гаджиев  встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев  сегодня встретился с представителями  Комитета по политике и безопасности Европейского Союза.

Об  этом он написал на своем официальном аккаунте в социальной сети "Х".

"У нас состоялась всесторонняя и углубленная дискуссия с делегацией  Комитета по политике и безопасности Европейского союза на уровне  постоянных представителей/послов  стран ЕС. Благодарен председателю комитета, заместителю политического директора Дельфине Пронк за совместное проведение встречи", - подчеркнул Гаджиев.

 

Хикмет Гаджиев  встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС
Хикмет Гаджиев  встретился с представителями Комитета по политике и безопасности ЕС

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