В субботу в Баку воздух прогреется до +20°

В субботу в Баку воздух прогреется до +20°

В субботу, 13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует северо-западный ветер, который днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью +7 +11°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.

По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами пройдут осадки, местами возможны грозы, град, высокогорье – снег.

Температура воздуха ночью составит +8 +13°, днем +20 +25°, в горах ночью 0 -5°, днем +7 +12°.