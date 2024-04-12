В субботу в Баку воздух прогреется до +20°
В субботу в Баку воздух прогреется до +20°
В субботу, 13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует северо-западный ветер, который днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью +7 +11°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.
По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами пройдут осадки, местами возможны грозы, град, высокогорье – снег.
Температура воздуха ночью составит +8 +13°, днем +20 +25°, в горах ночью 0 -5°, днем +7 +12°.
Общество
-
- 12 апрель 2024, 15:23
Два человека пострадали в результате взрыва мины в Агдамском районе. Об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA (Агентство по разминированию).
-
- 12 апрель 2024, 14:13
Сегодня день, когда Росcия отмечает советский праздник - День космонавтики, приуроченный к первому полету человека в Космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин произнес историческое «Поехали!» и шагнул в космическое пространство.
-
- 11 апрель 2024, 14:23
В пятницу, 12 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточным.
-
- 11 апрель 2024, 13:38
Геополитическое маневрирование Армении, в частности ее недавнее дистанцирование от России, вызвало серьезные споры о его последствиях для региона Южного Кавказа, особенно в свете продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности армяно-российских отношений, недавние события свидетельствуют об отходе от традиционных союзов в сторону более тесных связей с Западом. Этот сдвиг поднимает вопросы о потенциальных угрозах региональной стабильности и мирному процессу.
Написать отзыв