«Поехали!»
«Поехали!»
Сегодня день, когда Росcия отмечает советский праздник - День космонавтики, приуроченный к первому полету человека в Космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин произнес историческое «Поехали!», шагнув в космическое пространство.
Спустя 30 лет, в тот же день, Информационное агентство Turan впервые получило официальное разрешение выхода в информационное пространство. Агентство Turan, как первое независимое информационное агентство Азербайджана, было создано 5 мая 1990 года в день Советской печати. Дата учреждения была выбрана преднамеренно и была вызовом свободы слова коммунистической идеологии. Однако в последующем информационная работа была нелегальной с точки зрения тогдашнего законодательства.
В Азербайджане регистрацией СМИ занимался Госкомитет по печати, который на все обращения агентства о регистрации отвечал формулировкой "Подождите". Ни да, ни нет. В конце концов, пришлось прибегнуть к ультиматуму. В начале апреля я зашел к председателю госкомитета Хаджи муаллиму и категорично заявил, что если агентство не будет зарегистрировано, то обращусь с письмом к Горбачеву: "Вы нарушаете политику Гласности". «Не надо», ответил озаботившийся председатель.
12 апреля мне сообщили, что я могу забрать свидетельство о регистрации. В тот же день я получил его с оговоркой, что агентство может распространять информацию только в пределах Азербайджана, так сказать на околоземной орбите. Но мы, выходя в международное информационное пространство, это ограничение прорывали ежедневно, с того дня, когда я, вернувшись в агентство со свидетельством в руках, громогласно заявил "Поехали!"
Общество
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- 12 апрель 2024, 15:23
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- 12 апрель 2024, 14:22
В субботу, 13 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует северо-западный ветер, который днем сменится южным. Температура воздуха составит ночью +7 +11°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии.
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- 11 апрель 2024, 14:23
В пятницу, 12 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточным.
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- 11 апрель 2024, 13:38
Геополитическое маневрирование Армении, в частности ее недавнее дистанцирование от России, вызвало серьезные споры о его последствиях для региона Южного Кавказа, особенно в свете продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности армяно-российских отношений, недавние события свидетельствуют об отходе от традиционных союзов в сторону более тесных связей с Западом. Этот сдвиг поднимает вопросы о потенциальных угрозах региональной стабильности и мирному процессу.
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