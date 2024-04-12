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(7 часов назад)
«Поехали!»

«Поехали!»

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Мехман Алиев
Мехман Алиев

Глава центра ASTNA

«Поехали!»

Сегодня день, когда  Росcия отмечает советский праздник - День космонавтики, приуроченный к первому полету человека в Космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин  произнес историческое «Поехали!»,  шагнув в космическое пространство.

Спустя  30 лет, в тот же день, Информационное агентство Turan впервые получило официальное разрешение выхода в информационное пространство. Агентство Turan, как первое независимое информационное агентство Азербайджана, было создано 5 мая 1990 года в день Советской печати. Дата учреждения была выбрана преднамеренно и была вызовом свободы слова  коммунистической идеологии. Однако в последующем информационная работа  была нелегальной с точки зрения тогдашнего законодательства.

В Азербайджане регистрацией СМИ занимался Госкомитет по печати, который на все обращения агентства о регистрации отвечал формулировкой "Подождите". Ни да, ни нет.  В конце концов, пришлось прибегнуть к ультиматуму. В начале апреля я зашел к председателю госкомитета  Хаджи  муаллиму и категорично заявил, что если агентство не будет зарегистрировано, то обращусь с письмом к Горбачеву:  "Вы нарушаете политику Гласности".   «Не надо», ответил озаботившийся  председатель.

12 апреля мне сообщили, что я могу     забрать свидетельство о регистрации. В тот же день я получил его с оговоркой, что агентство может распространять информацию только в пределах Азербайджана, так сказать на околоземной орбите. Но мы, выходя в международное информационное пространство, это ограничение прорывали ежедневно, с того дня, когда я, вернувшись в агентство со свидетельством в руках, громогласно заявил "Поехали!"   

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