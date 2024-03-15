В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 15 марта продолжился процессе по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева. В своих показаниях он подтвердил, что не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения. Остановившись на обвинении в контрабанде, он сказал, что во время 44-дневной войны получал денежные переводы по системе Western Union из Турции и Германии и это были пожертвования для азербайджанских солдат. Деньги были использованы для закупки зарубежом теплой одежды для военных.