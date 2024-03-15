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(5 часов назад)
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

В Баку 15 марта открылась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

На переговорах Джейхуна Байрамова, Хакана Фидана и Ильи Дарчиашвили, которые проходят в Центре Гейдара Алиева,  обсуждаются вопросы трехстороннего сотрудничества, ситуация в регионе, проекты регионального и глобального сотрудничества.

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