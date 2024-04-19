В Баку решили закрыть французский лицей
В Баку решили закрыть французский лицей
Бакинский французский лицей прекращает свою деятельность. Эту информацию агентству Turan подтвердили в учебном заведении.
На вопрос, - кем принято такое решение? - в лицее ответили - «учредителями», не уточнив, кто они. Скорее всего, причина закрытия – обострение азербайджано-французских отношений.
Напомним, что лицей был открыт в 2013 году с большой помпой в самом дорогом городском квартале «Белый город». Решение о его создании было принято на уровне руководителей двух стран.
В управляющий комитет лицея входят: Фонд Гейдара Алиева, SOCAR, посольство Франции и Министерство науки и образования Азербайджана.
Что будет с учащимися лицея, пока не ясно.
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