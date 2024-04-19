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(3 минуты назад)
В Баку решили закрыть  французский лицей

В Баку решили закрыть  французский лицей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку решили закрыть  французский лицей

Бакинский французский лицей прекращает свою деятельность. Эту информацию агентству Turan подтвердили в учебном заведении.

На вопрос, - кем принято такое решение? - в лицее ответили - «учредителями», не уточнив, кто они. Скорее всего, причина закрытия – обострение азербайджано-французских отношений.

Напомним, что лицей был открыт в 2013 году с большой помпой в самом дорогом городском квартале «Белый город». Решение о его создании было принято на уровне руководителей двух стран.

В управляющий комитет лицея входят: Фонд Гейдара Алиева, SOCAR,  посольство Франции и Министерство науки и образования Азербайджана.

Что будет с учащимися лицея, пока не ясно.

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