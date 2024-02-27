В детском саду в Ханкенди обнаружен арсенал оружия

Министр обороны Закир Гасанов принял во вторник делегацию Турции во главе с замминистра обороны Шуаем Алпаем. В ходе встречи Гасанов рассказал гостям об оперативной обстановке на условной армяно-азербайджанской границе и реформах в азербайджанской армии, сообщили пресс-служба Минобороны.