В детском саду в Ханкенди обнаружен арсенал оружия
В детском саду в Ханкенди обнаружен арсенал оружия
В подвале детского сада в Ханкенди обнаружены дрон, 29 автоматов и 416 гранат, сообщило МВД Азербайджана.
Полиция изъяла из подвала также 4 пистолета, 27 ружей, 113 запалов, 113 взрывчатых веществ, 1 178 магазинов к патронам, 8 508 снарядов, 24 320 патронов различного калибра, 30 капсюлей, 3 оптических прицела, 10 приборов ночного видения, 50 средств связи, 57 противогазов, 4 бинокля и др. боеприпасы.
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