Захваченные Арменией азербайджанские села, включая 4 анклавных.
В Ереване объяснили механизм возвращения Азербайджану четырех сел
Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян ответил отрицательно на вопрос армянской журналистки о принадлежности четырех сел в Тавушской области Армении, которые Баку требует вернуть Азербайджану. Чиновник признал необходимость переноса некоторых коммуникаций, в случае изменения фактической границы.
Речь идет об азербайджанских селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы.
Тавушская область граничит с Казахским районом Азербайджана, четыре анклавных села которого были легко захвачены армянской армией в 1992 году, так как окружены территорией Армении. С тех пор все анклавные территории Азербайджана продолжают оставаться в оккупации. Официальный Баку требует возвращения восьми анклавных сел.
Саносян отметил, что для решения территориального спора сторонам вначале надо обоюдно согласиться с тем, по какой карте будет происходить процесс делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы.
"Благодаря этой карте будут и кабинетные, и делимитационные, и демаркационные работы", - отметил министр.
Говоря об изменениях в Тавушской области, Саносян сказал, что в тех районах есть места, которые находятся очень близко к линии границы, в некоторых местах может оказаться, что они пересекают границу. Это означает, что в некоторых районах может возникнуть вопрос о реконструкции этих участков. Он добавил, что работа по делимитации и демаркации в Тавушкой области еще не началась, нет также конкретных сроков.
Саносян подчеркнул, что Армения продолжает требовать от Азербайджана территории 31 неанклавного села, находящегося под контролем азербайджанской стороны. Однако до сих пор армянская сторона не обнародовала название этих сел, за исключением Арцвашена (Башкенд- аз.), который находится в приграничном азербайджанском районе Кедебек. Село было основано между 1845-1854 годами армянскими переселенцами.
Официальный Баку отрицает обвинение Еревана о 31 селе, якобы захваченном Азербайджаном.
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1 отзыв
Gagik
2024-03-15
Spomshchyu neskolkix pogranichnix atak s vashey storoni zaxvatili vi 200 kvadratnix kilometrov.