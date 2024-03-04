В Исполнительной власти Гянджи проходит операция силовиков

Сегодня в Исполнительной власти (ИВ) города Гянджа началась операция силовых органов в связи с фактами коррупции. Об этом сообщили ряд неофициальных источников.

Во второй половине дня Генеральная прокуратура призвала СМИ публиковать проверенную информацию. В то же время сообщение об операции в Гяндже не было опровергнуто.

По неофициальным данным, силовики задержали минимум двух высокопоставленных чиновников ИВ второго по значению города страны.