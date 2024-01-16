В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы Безопасности Репортеров (ИСБР) осудила власти Азербайджана за волну репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента Азербайджана.