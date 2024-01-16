В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов
В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов
В Карабахе обнаружен склад боеприпасов, оставленный ВС Армении после сентябрьской военной операции ВС Азербайджана.
Как сказано в сообщении Миноброны Азербайджана, на складе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты.
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