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(1 час назад)
В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов

В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов

В Карабахе обнаружен склад боеприпасов, оставленный  ВС Армении после сентябрьской военной операции ВС Азербайджана.

Как сказано в сообщении Миноброны Азербайджана, на складе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты.

 

В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов
В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов В Карабахе обнаружен крупный склад боеприпасов

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