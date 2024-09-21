В Карабахе обнаружены более 10 единиц стрелкового оружия, тысячи патронов
В Карабахе обнаружены более 10 единиц стрелкового оружия, тысячи патронов
МВД Азербайджана сообщило о мерах по изъятию оружия и боеприпасов на освобожденных территориях за период 14-20 сентября.
Так, в Ханкенди были обнаружены 6 автоматов, 2 винтовки, 2 гранаты, 3 штык-ножа, 19 магазинов к патронам, 120 патронов и другие боеприпасы.
В Ходжавендском районе был изъяты 1 пулемет, 29 гранат, 2 штык-ножа, 20 магазинов к патронам, 450 патронов.
В Шушинском районе полиция изъяла 1776 патронов, в Ходжалинском районе – 1 автомат, 1 винтовку, 74 гранат, 16 запалов, 11 магазинов к патронам и 1650 патронов.
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