В Карабахе обнаружены более 10 единиц стрелкового оружия, тысячи патронов

В Карабахе обнаружены более 10 единиц стрелкового оружия, тысячи патронов

МВД Азербайджана сообщило о мерах по изъятию оружия и боеприпасов на освобожденных территориях за период 14-20 сентября.

Так, в Ханкенди были обнаружены 6 автоматов, 2 винтовки, 2 гранаты, 3 штык-ножа, 19 магазинов к патронам, 120 патронов и другие боеприпасы.

В Ходжавендском районе был изъяты 1 пулемет, 29 гранат, 2 штык-ножа, 20 магазинов к патронам, 450 патронов.

В Шушинском районе полиция изъяла 1776 патронов, в Ходжалинском районе – 1 автомат, 1 винтовку, 74 гранат, 16 запалов, 11 магазинов к патронам и 1650 патронов.