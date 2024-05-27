В рамках работ по разминированию в Карабахском регионе в эксплуатацию введены 14 самых современных машин для разминирования с маркировкой "Сделано в Азербайджане".*

Азербайджанская компания Improtex Industries LLC поставила Агентству по разминированию для немедленного развертывания 10 специализированных мобильных машин для разминирования, известных как Revival P. Эти машины, изготовленные на заводе компании Improtex по производству надстроек и металлоконструкций, представляют собой важный шаг в борьбе с постоянной угрозой минирования в регионе.

Согласно сообщениям Агентства по разминированию, машины Revival P могут похвастаться дистанционным управлением и впечатляющей дальностью действия в 2000 метров. Каждая машина, способная механически очищать грунт от противопехотных и противотанковых мин, заложенных на глубине до 300 мм, весит около 6,5 тонн. Кроме того, они сконструированы таким образом, чтобы выдерживать взрывы мощностью до 7 кг тротилового эквивалента и эффективно работать на местности со сложным рельефом.

Это недавнее развертывание последовало за передачей Агентству четырех аналогичных машин от Improtex в октябре прошлого года. В ходе обширных испытаний, проведенных Национальным агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Карабахе, производительность и эффективность машин Revival P были высоко оценены экспертами.

Интересно, что эти машины для разминирования азербайджанского производства получили международное признание. В честности Украина, использует машины типа "Revival P", предоставленные Азербайджаном.