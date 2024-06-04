В конституциях Армении и Азербайджана есть положения, мешающие заключению мира – глава МИД Армении

В конституциях Армении и Азербайджана есть положения, мешающие заключению мира – глава МИД Армении

Армения, и Азербайджан усматривают в Конституциях друг друга препятствия на пути установления долгосрочного мира, однако вопрос внесения в них изменений не входит в повестку армяно-азербайджанских переговоров. Об этом заявил 4 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте страны.

По его словам, конституции Армении и Азербайджана не могут быть проблемой для установления долгосрочного мира. "Поправки к нашей или их конституции не являются частью повестки армяно-азербайджанских переговоров, власти Армении говорят о внесении изменений в конституцию с 2018 года - сказал Мирзоян.

Касаясь примирения с Турцией, Мирзоян сказал, что у Армении и Турции есть широкое взаимопонимание по вопросам нормализации отношений.

“У нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов и настало время реализовать договоренности на земле”, - сказал Мирзоян.