В МИД Азербайджана отреагировали на отзыв посла Франции

В МИД Азербайджана отвергли обвинения официального Парижа об односторонних действиях Баку, наносящих ущерб двусторонним отношениям, из-за чего посол Франции была отозвана.

Как заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Франция около 25 лет посредничала в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта с согласия Баку, однако после войны 2020 г. Париж пошел на откровенно антиазербайджанские шаги.

Шаги и заявления Азербайджана стали ответом на деструктивную деятельность Франции.

Шаги Франции в последние 3,5 года серьезно подрывают усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности и способствуют росту эскалации.

Франция неоднократно инициировала документы против Азербайджана в Совбезе ООН и Евросоюзе, организации Франкофонии и других международных структурах. Все это подтверждает необоснованность утверждений, что эта страна беспристрастный посредник, считает МИД Азербайджана.

Именно по инициативе представителей правящей партии Франции в парламенте этой страны были приняты многочисленные решения и резолюции, содержащие необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес Азербайджана, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана, признающие бывший сепаратистский режим в Карабахе.

После войны 2020 г. в результате нагнетаемой азербайджанофобской атмосферы, во Франции неоднократно были инициированы атаки на посольство Азербайджана, зданию дипмиссии был причинен ущерб, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессы Хуршид бану Натаван. Непредотвращение этих шагов правительством Франции является составной частью антиазербайджанской кампании Франции.

В Комментарии Гаджизаде также указывается на необоснованные нападки Франции на Азербайджан в связи с председательством на предсторящей климатической конференции COP29.

Наряду с этим, масштабное вооружение Францией Армении, поощрение Парижем ее милитаризации не способствуют миру в регионе.

Азербайджан неоднократно заявлял, что попытки Франции говорить с Баку языком угроз и давления не принесут никаких результатов и Баку предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, резюмировал Гаджизаде.