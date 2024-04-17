В МИД Азербайджан отреагировали на отзыв посла Франции
В МИД Азербайджана отреагировали на отзыв посла Франции
В МИД Азербайджана отвергли обвинения официального Парижа об односторонних действиях Баку, наносящих ущерб двусторонним отношениям, из-за чего посол Франции была отозвана.
Как заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Франция около 25 лет посредничала в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта с согласия Баку, однако после войны 2020 г. Париж пошел на откровенно антиазербайджанские шаги.
Шаги и заявления Азербайджана стали ответом на деструктивную деятельность Франции.
Шаги Франции в последние 3,5 года серьезно подрывают усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности и способствуют росту эскалации.
Франция неоднократно инициировала документы против Азербайджана в Совбезе ООН и Евросоюзе, организации Франкофонии и других международных структурах. Все это подтверждает необоснованность утверждений, что эта страна беспристрастный посредник, считает МИД Азербайджана.
Именно по инициативе представителей правящей партии Франции в парламенте этой страны были приняты многочисленные решения и резолюции, содержащие необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес Азербайджана, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана, признающие бывший сепаратистский режим в Карабахе.
После войны 2020 г. в результате нагнетаемой азербайджанофобской атмосферы, во Франции неоднократно были инициированы атаки на посольство Азербайджана, зданию дипмиссии был причинен ущерб, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессы Хуршид бану Натаван. Непредотвращение этих шагов правительством Франции является составной частью антиазербайджанской кампании Франции.
В Комментарии Гаджизаде также указывается на необоснованные нападки Франции на Азербайджан в связи с председательством на предсторящей климатической конференции COP29.
Наряду с этим, масштабное вооружение Францией Армении, поощрение Парижем ее милитаризации не способствуют миру в регионе.
Азербайджан неоднократно заявлял, что попытки Франции говорить с Баку языком угроз и давления не принесут никаких результатов и Баку предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, резюмировал Гаджизаде.
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