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(10 минут назад)
Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»

Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»

Соединенные Штаты заявили во вторник, что их отношения с Украиной отличаются от партнерства с Израилем на фоне вопросов об участии Вашингтона в обоих конфликтах.

"Израиль является крупным союзником США, не входящим в НАТО,  Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было соответствующего соглашения  до начала этого конфликта", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос  корреспондента TURAN.

 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию выразил разочарование, что союзники встали на прямую защиту Израиля, когда Иран атаковал его ракетами.

«Украина не защищена, потому что она не является частью НАТО. Но я хочу задать вопрос: Израиль входит в НАТО или нет?» —  спросил Зеленский.

Комментируя это высказывание президента Украины, Миллер сказал, что отношения США с Украиной и Израилем совершенно различны. «Наши отношения с Израилем в обстали безопасности имеют многолетнюю историю, а Украина в другом положении», - отметил он.

 Миллер пояснил, что если Вашингтон отправит самолеты «в небо над Украиной», то США придется вступить в вооруженный военный конфликт с Россией. «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией», - продолжил он.

«Президент Соединенных Штатов очень ясно дал это понять,  что мы не хотим Третьей мировой войны. Тем не менее, мы полностью привержены защите Украины", - подчеркнул Миллер.

Касаясь действий республиканцев в Конгрессе, блокирующих  предоставление военной помощи Украине,  Миллер выразил надежду, что они все же изменят свою позицию и Украина получит  необходимые вооружения , включая системы ПВО.

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