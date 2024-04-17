Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»
Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»
Соединенные Штаты заявили во вторник, что их отношения с Украиной отличаются от партнерства с Израилем на фоне вопросов об участии Вашингтона в обоих конфликтах.
"Израиль является крупным союзником США, не входящим в НАТО, Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было соответствующего соглашения до начала этого конфликта", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспондента TURAN.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию выразил разочарование, что союзники встали на прямую защиту Израиля, когда Иран атаковал его ракетами.
«Украина не защищена, потому что она не является частью НАТО. Но я хочу задать вопрос: Израиль входит в НАТО или нет?» — спросил Зеленский.
Комментируя это высказывание президента Украины, Миллер сказал, что отношения США с Украиной и Израилем совершенно различны. «Наши отношения с Израилем в обстали безопасности имеют многолетнюю историю, а Украина в другом положении», - отметил он.
Миллер пояснил, что если Вашингтон отправит самолеты «в небо над Украиной», то США придется вступить в вооруженный военный конфликт с Россией. «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией», - продолжил он.
«Президент Соединенных Штатов очень ясно дал это понять, что мы не хотим Третьей мировой войны. Тем не менее, мы полностью привержены защите Украины", - подчеркнул Миллер.
Касаясь действий республиканцев в Конгрессе, блокирующих предоставление военной помощи Украине, Миллер выразил надежду, что они все же изменят свою позицию и Украина получит необходимые вооружения , включая системы ПВО.
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