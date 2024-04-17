Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»

Мэтью Миллер: «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией»

Соединенные Штаты заявили во вторник, что их отношения с Украиной отличаются от партнерства с Израилем на фоне вопросов об участии Вашингтона в обоих конфликтах.

"Израиль является крупным союзником США, не входящим в НАТО, Украина находится в другом положении, поскольку у нас не было соответствующего соглашения до начала этого конфликта", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспондента TURAN.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию выразил разочарование, что союзники встали на прямую защиту Израиля, когда Иран атаковал его ракетами.

«Украина не защищена, потому что она не является частью НАТО. Но я хочу задать вопрос: Израиль входит в НАТО или нет?» — спросил Зеленский.

Комментируя это высказывание президента Украины, Миллер сказал, что отношения США с Украиной и Израилем совершенно различны. «Наши отношения с Израилем в обстали безопасности имеют многолетнюю историю, а Украина в другом положении», - отметил он.

Миллер пояснил, что если Вашингтон отправит самолеты «в небо над Украиной», то США придется вступить в вооруженный военный конфликт с Россией. «Мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией», - продолжил он.

«Президент Соединенных Штатов очень ясно дал это понять, что мы не хотим Третьей мировой войны. Тем не менее, мы полностью привержены защите Украины", - подчеркнул Миллер.

Касаясь действий республиканцев в Конгрессе, блокирующих предоставление военной помощи Украине, Миллер выразил надежду, что они все же изменят свою позицию и Украина получит необходимые вооружения , включая системы ПВО.