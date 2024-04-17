Азербайджан и Армения нарушают Венский документ о доверии - Госдепартамент
Азербайджан и Армения нарушают Венский документ о доверии - Госдепартамент
Госдепартамент США считает, что и Азербайджан, и Армения нарушают международное соглашение о военных учениях, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
В своем ежегодном отчете Конгрессу о нарушении контроля над вооружениями странами мира, Госдепартамент обвинил Азербайджан и Армению о неуведомлении о крупных военных учениях или мероприятиях в 2023 году. Страны обязаны делать это в соответствии с Венским документом о доверии, известным как VD11.
Согласно отчету, 17 ноября 2022 года Азербайджан заявил, что не планирует организовывать в 2023 календарном году какие-либо военные действия согласно пункту VD11. Однако на сайте Минобороны Азербайджана сообщалось о проведении в октябре 2023 года учения под названием: Mustafa Kemal Ataturk 2023.
Даже если Азербайджан считает, что эти учения не подлежат уведомлению, Азербайджан должен был сообщить об этом учении, считает Госдеп.
Из-за продолжающегося конфликта между Азербайджаном и Арменией прямое дипломатическое взаимодействие по поводу VD11 было ограничено. В декабре 2023 года военный атташе посольства США в Баку призвал Минобороны Азербайджана полностью выполнять свои обязательства по VD11.
После этого Азербайджан уведомил государства-члены ОБСЕ о военных учениях 2023 года после их проведения, сказано в отчете.
Что касается Армении, то Ереван также не выполнил обязательства VD11 в прошлом году. В частности, Армения не предоставила ежегодные данные о своих вооруженных силах, а также другую необходимую информацию. Армения также не уведомила ни об одном крупном военном учении или деятельности в 2023 году.
"Армения не представила годовые данные с момента их последнего представления 15 декабря 2019 года", - говорится в отчете.
В 2020, 2021 и 2022 годах Армения не предоставляли данные по VD11, ссылаясь на продолжающийся конфликт с Азербайджаном. 15 декабря 2023 года Армения не предоставила годовые данные.
29 июля 2020 года Армения сообщила, что не может принимать военные инспекции Туреции на своей территории в соответствии с Венским документом.
«Недавние дипломатические контакты позволяют предположить, что Армения не намерена возобновлять полную реализацию VD11 в 2024 году, но может быть открыта для двусторонней работы с партнерами», - отмечено в отчете.
Версия отчета доступна по линку:https://www.state.gov/adherence-to-and-compliance-with-arms-control-nonplication-and-disarmament-agreements-and-commitments/.
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