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(8 минут назад)
Государство упустило лидерство из-за капитала НКО

Государство упустило лидерство из-за капитала НКО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Государство уступило лидерство из-за капитала НКО

“Kapitalbank” увеличил уставный капитал небанковской кредитной организации Birkart на 32%, или на 20,1 млн манатов, до 83,3 млн манатов.

Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Таким образом, по уставному капиталу  ”биркарт“   опередил государственный ”Агрокредит " с капиталом в 45,4 млн манатов и поднялся на 1 место. Другими словами, государство уступило лидерство из-за капитала НКО.

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