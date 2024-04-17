“Kapitalbank” увеличил уставный капитал небанковской кредитной организации Birkart на 32%, или на 20,1 млн манатов, до 83,3 млн манатов.

Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Таким образом, по уставному капиталу ”биркарт“ опередил государственный ”Агрокредит " с капиталом в 45,4 млн манатов и поднялся на 1 место. Другими словами, государство уступило лидерство из-за капитала НКО.