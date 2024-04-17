Государство упустило лидерство из-за капитала НКО
Государство уступило лидерство из-за капитала НКО
“Kapitalbank” увеличил уставный капитал небанковской кредитной организации Birkart на 32%, или на 20,1 млн манатов, до 83,3 млн манатов.
Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Таким образом, по уставному капиталу ”биркарт“ опередил государственный ”Агрокредит " с капиталом в 45,4 млн манатов и поднялся на 1 место. Другими словами, государство уступило лидерство из-за капитала НКО.
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