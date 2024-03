В Москве задержали восьмого фигуранта по делу о теракте в Crocus city

32-летний гражданин РФ Алишер Касимов был арестован сегодня по делу о теракте в Crocus city. Владелец чайханы и уроженец Кыргызстана обвиняется в том, что сдал квартиру в Красногорске таджику Фаридуну Шамсидину, который арестован за участие в теракте.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что арестованные накануне трое таджиков – отец и двое сыновей – предоставили террористам квартиру и машину.

Никакой информации о других участниках теракта и заказчиках не сообщается, хотя ранее следствие сообщало о задержании 11 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин признал, что за терактом стоят радикальные исламисты.

