В Москве задержали восьмого фигуранта по делу о теракте в Crocus city
В Москве задержали восьмого фигуранта по делу о теракте в Crocus city
32-летний гражданин РФ Алишер Касимов был арестован сегодня по делу о теракте в Crocus city. Владелец чайханы и уроженец Кыргызстана обвиняется в том, что сдал квартиру в Красногорске таджику Фаридуну Шамсидину, который арестован за участие в теракте.
В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что арестованные накануне трое таджиков – отец и двое сыновей – предоставили террористам квартиру и машину.
Никакой информации о других участниках теракта и заказчиках не сообщается, хотя ранее следствие сообщало о задержании 11 человек.
Накануне президент РФ Владимир Путин признал, что за терактом стоят радикальные исламисты.
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