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(9 минут назад)
Евросоюз вводит новые правила защиты журналистов

Евросоюз вводит новые правила защиты журналистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Евросоюз вводит новые правила защиты журналистов

Совет Евросоюза сообщил о принятии новых правил для защиты журналистов и средств массовой информации. Как сказано в пресс-релизе Евросовета, новый закон будет гарантировать свободу СМИ, их плюрализм и редакционную независимость на пространстве ЕС.

Европейский закон о свободе СМИ (EMFA) установит общую структуру для медиа-услуг на внутреннем рынке и введет меры по защите журналистов и средств массовой информации от политического вмешательства.

Новые правила будут гарантировать право граждан на доступ к свободной информации и определять ответственность государств-членов за обеспечение соответствующих условий  для ее защиты.

«Независимые СМИ являются жизненно важным элементом любого свободного и демократического общества. Принятие сегодня EMFA демонстрирует неизменную приверженность ЕС защите журналистов и защите свободы и плюрализма СМИ», - отметил Бенджамин Далле, министр по делам  молодежи и СМИ Бельгии.

Данный документ призван бороться с политическим вмешательством в редакционные решения как частных, так и государственных СМИ, защитить журналистов и их источники, а также гарантировать свободу и плюрализм СМИ.

Будет создан независимый Европейский совет медиауслуг, в состав которого войдут представители национальных органов СМИ. Он будет способствовать применению положений нового закона EMFA  во всех государствах-членах. Новый документ вступит в силу через 20 дней, говорится в сообщении Евросовета.

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