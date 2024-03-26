Евросоюз вводит новые правила защиты журналистов
Евросоюз вводит новые правила защиты журналистов
Совет Евросоюза сообщил о принятии новых правил для защиты журналистов и средств массовой информации. Как сказано в пресс-релизе Евросовета, новый закон будет гарантировать свободу СМИ, их плюрализм и редакционную независимость на пространстве ЕС.
Европейский закон о свободе СМИ (EMFA) установит общую структуру для медиа-услуг на внутреннем рынке и введет меры по защите журналистов и средств массовой информации от политического вмешательства.
Новые правила будут гарантировать право граждан на доступ к свободной информации и определять ответственность государств-членов за обеспечение соответствующих условий для ее защиты.
«Независимые СМИ являются жизненно важным элементом любого свободного и демократического общества. Принятие сегодня EMFA демонстрирует неизменную приверженность ЕС защите журналистов и защите свободы и плюрализма СМИ», - отметил Бенджамин Далле, министр по делам молодежи и СМИ Бельгии.
Данный документ призван бороться с политическим вмешательством в редакционные решения как частных, так и государственных СМИ, защитить журналистов и их источники, а также гарантировать свободу и плюрализм СМИ.
Будет создан независимый Европейский совет медиауслуг, в состав которого войдут представители национальных органов СМИ. Он будет способствовать применению положений нового закона EMFA во всех государствах-членах. Новый документ вступит в силу через 20 дней, говорится в сообщении Евросовета.
-
-
- Политика
- 26 март 2024 15:53
Политика
-
- 27 март 2024, 11:28
Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.
-
- 27 март 2024, 11:08
В лесах Агдеринского района Карабаха обнаружен армянский опорный пункт. Там находились: танк «Т-72Б», 4 артиллерийские установки «Д-20», 3 автомобиля «Урал», груженные снарядами, автомобиль «КамАЗ» и другая спецтехника.
-
По подозрению в подготовке покушения на руководство Кыргызстана задержаны 9 человек.
-
- 26 март 2024, 17:04
Сообщение посла Ирана в Азербайджане Аббас Сеида Мусави о предстоящей в канун Новруза встрече президентов Ирана и Азербайджана, не подтвердилось.
Написать отзыв