Азербайджан должен соблюдать рекомендации УПО - Фонд Домов прав человека

Правозащитная организация Фонд Домов прав человека 25 марта, после принятия универсального периодического отчета (УПО) Азербайджане на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, выступил с заявлением о ситуации с правами человека в стране.

«Несколько месяцев назад, со времени ноябрьского обзора ситуации в Азербайджане, ситуация в стране резко ухудшилась, в том числе в результате многочисленных политически мотивированных задержаний и обвинений журналистов и правозащитников», - говорится в документе.

Это вызывает особое беспокойство, поскольку Азербайджан готовится в ноябре 2024 года принять Конференцию ООН по изменению климата. Азербайджан должен предоставить конкретные гарантии того, что международное гражданское общество, которое посетит Баку в ноябре, а также местное гражданское общество, смогут свободно участвовать в COP29, говорится в заявлении.

После недавних репрессий в Азербайджане число политических заключенных превысило 230 человек. Одному из самых известных заключенных, ученому и политику Губаду Ибадоглу, отказывают в жизненно важной медицинской помощи. «Мы призываем Азербайджан освободить доктора Губада и всех других политических заключенных», - заявил Фонд Домов прав человека.

Предыдущие обязательства Азербайджана, взятые в рамках УПО в отношении свободы собраний, ассоциаций и выражения мнений, не привели к какому-либо улучшению ситуации.

Азербайджан должен устранить необходимость предварительного разрешения на собрания, и провести обучение сотрудников правоохранительных органов принципам

«Мы призываем Азербайджан прислушаться к рекомендациям УПО, призывающим защитить свободу выражения мнений, отказаться от преследований средств массовой информации и журналистов, освободить несправедливо задержанных и пересмотреть свое законодательство.

Азербайджан должен провести реформы, отражающие рекомендации УПО, гарантируя всем гражданам возможность пользоваться своими основными правами и свободами», - сказано в заявлении.