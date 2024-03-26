22 марта трагедия поразила сердце Москвы: в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, оставивший после себя мрачные последствия. По состоянию на 26 марта число погибших составило 139 человек, еще 182 получили ранения. Серьезность ситуации была подчеркнута тем, что Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье 205 (терроризм) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Впоследствии Басманный районный суд Москвы предпринял решительный шаг, заключив Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализода и Шамсидина Фаридуни под стражу сроком на два месяца по подозрению в причастности к террористическому акту. Однако остается открытым вопрос: кто на самом деле стоит за этим отвратительным событием?

Появился целый спектр интерпретаций, подпитывающих спекуляции и дебаты по всему российскому политическому полю. Примечательно, что Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, поделился своим мнением по этому вопросу в программе "Сложный вопрос".

По словам Гасымлы, хотя разведка США уверяет, что за атакой в «Крокусе» стоит ячейка «Исламского государства» - «Вилаят Хорасан», неопровержимых доказательств этой версии пока не представлено.

Гасымлы указал на телеобращение президента России Владимира Путина после теракта, в котором Путин предположил, что преступники намеревались бежать в Украину, намекая на украинское соучастие. Однако Гасымлы предостерег от поспешного принятия этой версии, сославшись на отсутствие конкретных доказательств, связывающих Украину с нападением. Вместо этого он подчеркнул непрофессионализм, очевидный при осуществлении нападения, такой как неуклюжий план побега и сомнительное прибытие террористов на заметном белом "Рено".

Более того, Гасымлы обратил внимание на интригующие детали, окружающие подозреваемых, включая ссылки на анонимную фигуру в Telegram, обещающую финансовое вознаграждение за атаку. Источник их вооружения остается окутанным тайной, что добавляет еще один уровень сложности расследованию. Анализ Гасымлы подчеркнул запутанный характер инцидента, вызвав сомнения в официальной версии.

Исследуя потенциальные мотивы, Гасымлы изложил две убедительные теории. Во-первых, он предположил, что теракт, возможно, был организован самим Путиным, проводя параллели со взрывами в жилых зданиях в 1999 году, которые якобы были приписаны государственным деятелям. В качестве альтернативы Гасымли предположил, что внутренняя борьба за власть внутри российской элиты могла сыграть свою роль, намекая на сложности политического ландшафта России.

Тем не менее, среди спекуляций остается одна тревожная истина: ячейка ИГ - «Вилаят Хорасан взяла на себя ответственность за нападение. Гасымлы указал на поддержку Россией режима Башара Асада в Сирии в качестве вероятного мотива для такого нападения. Этот геополитический аспект придает расследованию особую актуальность, подчеркивая более широкие последствия нападения.

Пока Россия борется с последствиями этой трагедии, вопросов продолжает расти. Стремление к истине и справедливости перед лицом террора остается первостепенным. В ближайшие дни, по мере того как будут разворачиваться расследования и развиваться сюжетные линии, мир будет внимательно следить за происходящим, стремясь разгадать загадку, стоящую за террором в России.