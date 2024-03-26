О погоде в среду
Вечером 26 марта в Баку и на Апшероне задует сильный северо-западный ветер скоростью 15-20 м/сек.
27 марта в столице будет пасмурно, к вечеру ожидаются осадки. Ветер ослабнет.
Температура воздуха ночью составит +5+8°, днем - +12+17°.
По районам страны также местами пройдут осадки, в горах пойдет снег. Утром и вечером будет туман. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью будет +3+6°, днем +12+17°, в горах ночью - 3-8° мороза, днем от -3 до +2°.
Общество
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- 27 март 2024, 12:07
Пропагандисты в Азербайджане распространяют утверждения о массовом удовлетворении народа уровнем его жизни.
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- 26 март 2024, 17:08
Ниямедин Ахмедов - осужденный член партии Народного фронта, 15-й день держит голодовку в колонии номер 12.
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За последний год число пенсионеров в Азербайджане сократилось на 18 тысяч 200 человек, а за пять лет - на 222 тысячи 400 человек. По данным Госкомстата, если на начало 2023 года их число составляло 1 миллион 114 тысяч 200, то за соответствующий период этого года оно упало до 1 миллиона 96 тысяч. 64 процента из них получают пенсию по возрасту.
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- 25 март 2024, 18:04
22 марта трагедия поразила сердце Москвы: террористический акт потряс концертный комплекс "Крокус Сити Холл", в результате чего погибли 137 человек. Инцидент, совершенный лицами предположительно таджикского происхождения, вновь вызвал давнюю дискуссию о миграционной политике в России. На фоне этого ужасающего события Государственная Дума России предложила меры по ограничению притока мигрантов в страну, в то время как голоса в средствах массовой информации призывают к переоценке существующей политики.
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