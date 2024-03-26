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(9 минут назад)
О погоде в среду

О погоде в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в среду

Вечером 26 марта в Баку и на Апшероне задует сильный северо-западный ветер скоростью 15-20 м/сек.

27 марта в столице будет пасмурно, к вечеру ожидаются осадки. Ветер ослабнет.

Температура воздуха ночью составит +5+8°, днем - +12+17°.

По районам страны также местами пройдут осадки, в горах пойдет снег. Утром и вечером будет туман. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +3+6°, днем +12+17°, в горах ночью - 3-8° мороза, днем от -3 до +2°.

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