О погоде в среду

За последний год число пенсионеров в Азербайджане сократилось на 18 тысяч 200 человек, а за пять лет - на 222 тысячи 400 человек. По данным Госкомстата, если на начало 2023 года их число составляло 1 миллион 114 тысяч 200, то за соответствующий период этого года оно упало до 1 миллиона 96 тысяч. 64 процента из них получают пенсию по возрасту.