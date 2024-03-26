DAS требует освобождения журналистов

26 марта 2024 года активисты эмигрантской организации «Выбери Демократический Азербайджан» (DAS организовали митинг), собравшись у Министерства иностранных дел Германии и посольства Азербайджана в Берлине. Их лозунг перекликался с требованиями прекратить то, что они назвали "террором журналистов" в Азербайджане.

Участники акции осудили репрессии против свободы слова в Азербайджане и выдвинули ряд требований, направленных на устранение тяжелой ситуации в Азербайджане. Эти требования были представлены Министерству иностранных дел Германии:

- Освободить всех задержанных журналистов;

- Выявить и привлечь к расследованию сотрудников полиции и следственных органов, применявших пытки во время арестов по политическим мотивам;

- Положить конец всем видам политических преследований;

- Оказать содействие в доведении информации, указанной в обращении, до международного сообщества;

- Провести серьезные переговоры с властями Азербайджана об освобождении политических заключенных;

- Оказывать давление на политическую власть Азербайджана с целью установления в стране демократических принципов.

Как отметил основной организатор DAS Элибеи Дадашов, в ходе выступлений осуждались закрытие медиа-структур “AbzasMedia”, “Kanal 13”, Toplum TV, а также аресты их сотрудников, а также других медиа-активистов.