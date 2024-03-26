В Азербайджане сокращается число  пенсионеров, есть предложения по изменению законодательства…

За последний год число пенсионеров в Азербайджане сократилось на 18 тысяч 200 человек, а за пять лет - на 222 тысячи 400 человек. По данным Госкомстата, если на начало 2023 года их число составляло 1 миллион 114 тысяч 200, то за соответствующий период этого года оно упало до 1 миллиона 96 тысяч. 64 процента из них получают пенсию по возрасту.

В 2017 году в Азербайджане был повышен пенсионный возраст. Согласно изменениям в законодательстве, возрастной предел для мужчин 63 года был увеличен с 1 января 2017 года до 65 лет к 1 января 2021 года. А у женщин 60 лет будет доведено до 65 лет, увеличиваясь на шесть месяцев каждый год до 1 января 2027 года.

Хотя в последние годы неоднократно предлагалось снизить пенсионный возраст в стране, изменений в этом направлении нет. Но не все пенсионеры получают пенсию по возрасту.

Фактически, даже во многих странах мира пенсионный возраст превышает 65 лет. Например, в Японии это 70 лет, в Дании, Норвегии - 67, в Германии-65, а в США, Канаде, Испании, Швеции, Швейцарии и Бельгии - 65. Но средняя продолжительность жизни в этих странах составляет 78-82 года.

Что касается стран Содружества независимых государств (СНГ), куда входит Азербайджан, то в Казахстане пенсионный возраст составляет 63 года, в Украине, Беларуси, Узбекистане - 60, в Грузии и Армении - 65.

Официально средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляет 73,6 года. То есть те, кто выходит на пенсию, получают пенсию всего 8 лет. Но есть сомнения в официальной цифре относительно средней продолжительности жизни.

Член комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов сообщил Turan, что по итогам 2022 года число получателей пенсий по возрасту составило 696 тысяч 375 человек: "на 1 января 2024 года эта цифра составила 701 тысячу 440 человек. Следовательно, нет сокращения числа людей, которые выходят на пенсию в полном пенсионном возрасте. Напротив, число получателей пенсий по возрасту увеличилось на 5 тысяч 65 человек".

Депутат отметил, что наблюдается снижение числа получателей пенсий по инвалидности и утрате главы семьи: "В целом, количество получателей пенсий по инвалидности и утрате главы семьи за прошлый год сократилось на 23 тысячи 265 человек".

Он подчеркнул, что существует разница между среднемесячной заработной платой женщин и мужчин, поэтому предлагается дифференцировать пенсионный возраст: "Мы предлагаем женщинам быстрее выходить на пенсию. Это также существует в ряде развитых стран. Женский пенсионный капитал также целесообразно умножить на специальный коэффициент и рассчитать в соответствии с ним. Наше предложение состоит в том, что если женщины имеют пенсионный капитал в размере 50 тысяч, то этот капитал можно умножить на коэффициент 1.5, тем самым увеличив их пенсионный капитал до 75 тысяч".

Экономист Натик Джафарли также сказал Радио Азадлыг, что причиной сокращения числа получателей пенсий является не только вопрос возраста, но и последующие решения относительно ранее назначенных пенсий: "Министерство труда и социальной защиты населения после ряда громких событий стало занимать более жесткую позицию в отношении назначения различных видов пенсий. Это также создало более серьезные проблемы. То есть, помимо отмены пенсий тех, кто вышел на пенсию с помощью взяток, начали отменять пенсии тех, кто получил их".

По словам Джафарли, ситуация в этом вопросе еще не улучшилась.

Он считает, что наряду с возрастом главной проблемой является низкий размер пенсий: "В Азербайджане 900 тысяч людей, заняты на государственной работе. Они вообще не хотят выходить на пенсию. Для них не так важно, будет ли пенсионный возраст больше или меньше, потому что они знают, что при выходе на пенсию они будут получать меньшую сумму, чем составляет зарплата".

Экономист отметил, что другой ключевой проблемой является пенсионный капитал людей, которые уходят из жизни: "Семьи этих людей не имеют прямого доступа к их пенсионному капиталу. Необходимо внести изменения в законодательство, и этот пенсионный капитал должен быть доступен семьям. Деньги, которые накапливаются в Пенсионном фонде, - это средства, которые мы платим, а накопленный пенсионный капитал, которые умирают до достижения пенсионного возраста, не достается наследникам".

По словам Джафарли, в Азербайджане не было демографической необходимости повышать пенсионный возраст: "Нам всегда подают примеры Европы, говорят, что если он там повышается, то и у нас он должен повышаться. Но там пенсионный возраст повышается из-за того, что рождаемость низкая, продолжительность жизни высокая, а у нас наоборот. Поэтому вопрос пенсионного возраста обязательно должен быть дополнительно обсужден".

Узнать мнение Министерства труда и социальной защиты населения не удалось.