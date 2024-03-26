Обещанная встреча президентов Ирана и Азербайджана не состоялась

Сообщение посла Ирана в Азербайджане Аббас Сеида Мусави о предстоящей в канун Новруза встрече президентов Ирана и Азербайджана, не подтвердилось.

Ранее посол в интервью азербайджанским СМИ заявил, что президенты двух стран встретятся в районе Худаферинского моста на ирано-азербайджанской границе. Там же состоится церемония открытия гидроузлов ГЭС Худаферин и Гыз Галасы.

Баку и Тегеран не уточнили причину отмены визита. Согласно некоторым иранским источникам, причиной отмены поездки Раиси в Азербайджан мог быть визит в это же время генсека НАТО Столтенберга в Азербайджан, что «не понравилось» Тегерану.