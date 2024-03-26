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(10 минут назад)
Обещанная встреча президентов Ирана и Азербайджана не состоялась

Обещанная встреча президентов Ирана и Азербайджана не состоялась

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обещанная встреча президентов Ирана и Азербайджана не состоялась

Сообщение посла Ирана в Азербайджане Аббас Сеида Мусави о предстоящей в канун Новруза встрече президентов Ирана и Азербайджана, не подтвердилось.

Ранее посол в интервью азербайджанским СМИ заявил, что президенты двух стран встретятся в районе Худаферинского моста  на ирано-азербайджанской границе. Там же состоится церемония открытия гидроузлов ГЭС Худаферин и Гыз Галасы.

Баку и Тегеран не уточнили причину отмены визита. Согласно некоторым иранским источникам, причиной отмены поездки Раиси в Азербайджан мог быть визит в это же время генсека НАТО Столтенберга в Азербайджан, что «не понравилось» Тегерану.

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