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(8 минут назад)
Активист ПНФА держит голодовку 15 дней

Активист ПНФА держит голодовку 15 дней

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА держит голодовку 15 дней

Ниямедин Ахмедов - осужденный член партии Народного фронта, 15-й день держит голодовку в колонии номер 12.

Причина - запреты со стороны администрации колонии на встречи с родными и передачу продуктов от семьи. После протестов Ниямеддина посадили в карцер и насильно постригли голову, сообщили Turan в ПНФА.

Сегодня его посетил адвокат Фахраддин Мехтиев. Как сообщил Turan адвокат, состояние Ахмедова тяжелое, у него упало артериальное давление, сильные головокружения и общая слабость. Не смотря на это, ему не оказывается медицинская помощь.

Ахмедов отверг призывы лидера ПНФА Али Керимли прекратить голодовку.

*Ниямаддин Ахмедов был арестован в апреле 2020 года. Уголовное дело было открыто против него в статье 214-1 Уголовного кодекса (финансирование террора).

В конце расследования ему было предъявлено обвинение в призывах против государственности  (статья 28.281) и статья 233-1 (получение запрещенных предметов).

8 октября 2021 года Суд по тяжким преступлениями Баку приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы.

Ниямеддин Ахмедов был одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли и был арестован во время митинга. Правозащитники признали его политзаключенным.

 

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