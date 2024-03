Moskvada Crocus City-də terror aktı işi üzrə səkkizinci şəxs saxlanılıb

Bu gün Rusiya Federasiyasının 32 yaşlı vətəndaşı Əlişir Qasımov Crocus City-də törədilmiş terror aktı işi üzrə həbs edilib. Çayxana sahibi və əslən Qırğızıstandan olan Qasımov Krasnoqorskdakı mənzilini tacik Faridun Şəmsidinə icarəyə verməkdə günahlandırılır. Faridun Şəmsidin terrorda iştiraka görə həbs edilib.

Öz növbəsində, Rusiya İstintaq Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastrıkin bildirib ki, ötən gün həbs olunan üç tacik – ata və iki oğul terrorçulara mənzil və maşın veriblər.

Terror atkının digər iştirakçıları və sifarişçiləri haqqında heç bir məlumat verilmir, baxmayaraq ki, bundan öncə istintaq 11 nəfərin saxlanıldığını bildirib.

Ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin terror aktının arxasında radikal islamçıların olduğunu etiraf edib.

