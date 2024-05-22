В Нахчыване активиста ПНФА арестовали на 30 суток

Нахчыванский городской суд приговорил активиста Шарурского отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Имрана Гурбанлы к 30 суткам ареста.

Он признан виновным по ст. 535.1 (не подчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках (КоАП). Об этом Turan сообщил председатель Нахчыванской региональной организации ПНФА Яшар Багирсой.

Он считает надуманными причины ареста Гурбанлы.

«Имрану Гурбанлы 60 лет. Он очень вежливый и спокойный человек. Обвинение полностью политическое. Арест Гурбанлы связан с его критическими постами в социальных сетях», - сказал Багирсой.

Гурбанлы был задержан 21 мая сотрудниками Шарурской районной полиции.

По словам соратников, последние 20 лет Гурбанлы уехал в Турцию на заработки и с тех пор проживает в этой стране. Он приезжает в Нахчыван 2-3 раза в год, чтобы проведать семью.

В последний раз он приехал 18 мая и спустя 3 дня был задержан.